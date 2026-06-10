Zwei Jugendliche sind am Dienstag gegen 19.25 in Landau-Queichheim auf der L509 zusammen gestoßen. Nach Angaben der Polizei beabsichtigte ein 17-Jähriger, über eine Sperrfläche zu wenden. Ein 16-Jähriger, der mit seinem Kleinkraftrad folgte, erkannte das Manöver zu spät und fuhr gegen das Leichtkraftrad. Beide stürzten und erlitten leichte Verletzungen. Rettungskräfte brachten die Jugendlichen in umliegende Krankenhäuser. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Bei der Aufnahme stellten die Beamten fest, dass das Kleinkraftrad des 16-Jährigen offenbar technisch verändert war und schneller als die bauartbedingten 45 Kilometer pro Stunde fahren konnte; die Polizei stellte das Fahrzeug sicher. Zudem ergaben sich Hinweise auf mögliche Manipulationen an der Auspuffanlage des Leichtkraftrads des 17-Jährigen, wodurch die Betriebserlaubnis erloschen sein könnte. Die Ermittlungen dauern an.