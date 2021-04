Zwei Auffahrunfälle mit je einem Leichtverletzten hat es am Dienstag in Herxheim und Landau gegeben. Nach Angaben der Polizei befuhr am Vormittag eine 27-jährige Autofahrerin die L542 in Richtung Herxheim, als ein vor ihr fahrender 53-jähriger Autofahrer abbremste, um auf einen Waldparkplatz einzubiegen. Die 27-Jährige nahm dies zu spät wahr und fuhr auf. Sie erlitt Prellungen, ihr Auto war nicht mehr fahrbereit. Den Schaden an beiden Autos schätzt die Polizei auf 20.000 Euro. Gegen 21.30 Uhr krachte es in der Rheinstraße in Landau. Auch hier nahm eine 37-jährige Autofahrerin zu spät wahr, dass das Auto vor ihr an der Ampel abbremste. Bei dem Auffahrunfall erlitte die Fahrerin des vorausfahrenden Wagens leichte Verletzungen. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten bei der Unfallverursacherin Alkoholgeruch fest. Ein Atemalkoholtest zeigte 0,46 Promille an. Der 37-Jährigen wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen und ihr Führerschein wurde sichergestellt.