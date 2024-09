In der Nacht zum Donnerstag ist in der Speyerer Straße in Edesheim eine 125er-Honda gestohlen worden. Das muss zwischen Mittwoch, 23.30 Uhr, und dem nächsten Morgen um 6.30 Uhr passiert sein. Nach Angaben der Polizei in Edenkoben war das Kraftrad verschlossen und mit dem Lenkradschloss gesichert worden. Von den Tätern fehlt bislang jede Spur. Hinweise nimmt die Polizei Edenkoben unter der Telefonnummer 06323 9550 entgegen.

Ob es einen Zusammenhang gibt, ist nicht bekannt: Am Donnerstag gegen 6 Uhr morgens hat ein 19-Jähriger sein Leichtkraftrad (bis 125 Kubikzentimeter) der Marke Yamaha am Bahnhof in Knöringen abgestellt. Als er gegen 14 Uhr zurückkam, musste er feststellen, dass das Zweirad gestohlen worden war. Die Schadenshöhe beträgt 3500 Euro. Die Polizei in Landau hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, sich per E-Mail an pilandau@polizei.rlp.de oder telefonisch unter 06341 2870 zu melden.