Die Landauer Magdalena Schwarzmüller und Edwin Deppert sind für jahrelanges besonderes soziales Engagement mit der Landesehrennadel ausgezeichnet worden.

Schwarzmüller engagiert sich seit vielen Jahren ehrenamtlich in der Geflüchtetenhilfe und setzt sich für die Belange zugewanderter Frauen, Männer und Kinder ein, teilt die Stadt in der Begründung mit. Sie ist Mitbegründerin des Café Asyl, das zur Begegnungsstätte für Menschen mit und ohne Fluchterfahrung in Landau und Umgebung geworden ist. Sie unterstützt Geflüchtete bei Behördengängen, vermittelt Sprachkurse und leistet Hilfe bei der Bewältigung von Alltagsproblemen. Seit 2004 ist Magdalena Schwarzmüller Mitglied im Stadtrat, aktuell als stellvertretende Vorsitzende der SPD-Fraktion. Zudem ist sie seit vielen Jahren im Beirat für Migration und Integration aktiv.

Deppert ist seit 2007 Vorsitzender des Vereins Senioren-Treff und Freunde, heißt es in der Begründung der Stadt. Dieser hat es sich zur Aufgabe gemacht, älteren Menschen die Möglichkeit zu erhalten, am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen. Dies geschieht – in Nicht-Corona-Zeiten – durch regelmäßige gesellige Nachmittage sowie verschiedene Ausflüge und Fahrten. Auch während der Pandemie bleibt der Verein, der sich ausschließlich durch Spenden finanziert, für seine Senioren durch Briefe und Telefonate erreichbar.

Oberbürgermeister Thomas Hirsch überreichte die Ehrennadeln im Namen von Ministerpräsidentin Malu Dreyer. Zudem übergab er beiden sowohl für das Café Asyl als auch für den Senioren-Treff eine Spende aus Mitteln der Stiftung der Sparkasse Südpfalz in Höhe von je 500 Euro.