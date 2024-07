Marianne Humbert und Wolfgang Pauly sind für ihr langjähriges ehrenamtliches Engagement in der Stadt Landau mit der Ehrennadel ausgezeichnet worden. Oberbürgermeister Dominik Geißler betonte die Bedeutung bürgerschaftlichen Engagements für eine lebenswerte Stadt.

Marianne Humberts ehrenamtlicher Einsatz sei stark von ihrem christlichen Glauben und der Nächstenliebe geprägt, heißt es in der Mitteilung der Verwaltung. Sie war viele Jahre Mitglied im Presbyterium der Stiftskirchengemeinde und habe Aufgaben wie den Kirchenputz und Geburtstagsbesuche bei Gemeindemitgliedern übernommen. Seit 20 Jahren engagiere sie sich zudem bei der Terrine und stehe dort jeden Mittwoch am Herd. Bis vor wenigen Jahren habe sie auch im Café Asyl mitgeholfen. „Marianne Humbert wirkt in ihren Ehrenämtern stets im Hintergrund und übernimmt Aufgaben und Tätigkeiten, die oft nicht gesehen werden“, sagt Geißler. „Gerade deshalb möchten wir sie und ihr wertvolles ehrenamtliches Engagement mit der Verleihung der Ehrennadel auszeichnen und öffentlich ehren.“

Wolfgang Pauly engagiert sich hauptsächlich in der Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit der Pfalz (GCJZ), deren Vorsitzender und Geschäftsführer er seit 1997 ist, betont die Stadtverwaltung. Er war an der Gründung des Frank-Loeb-Instituts in Landau beteiligt. Sein Einsatz gilt der Verständigung und Zusammenarbeit zwischen Christen und Juden sowie der Bewahrung der jüdischen Geschichte. 2023 initiierte er den Chana- und Peter-Siegel-Preis für außergewöhnliches ehrenamtliches Engagement bei der Begegnung von Juden und Christen an weiterführenden Schulen. „Wolfgang Pauly steht mit seinem ehrenamtlichen Engagement in besonderer Weise für die Aussöhnung zwischen Christen und Juden. Er steht für die Sichtbarmachung jüdischen Lebens und jüdischen Glaubens“, betont Geißler. „Damit leistet Wolfgang Pauly einen herausragenden Beitrag zum interreligiösen Diskurs und für den Zusammenhalt unserer Gesellschaft.“