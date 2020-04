Dorfläden gelten auch in der Corona-Krise als wichtiger Bestandteil der Nahversorgung. Das Land unterstützt sie daher mit 1500 Euro Soforthilfe, um sie beim Aufbau von Lieferdiensten zu unterstützen. In Landau profitieren davon der Dorfladen Tante Emma in Arzheim und der Mörzheimer Dorftreff Linde.

Der Dorfladen Tante Emma in Arzheim nimmt unter der Telefonnummer 06341 6740862 Bestellungen entgegen. Aufgrund der großen Nachfrage ist das Team auf der Suche nach Helfern für das Ausfahren der Waren. Sie können sich per E-Mail an info@tante-emma-arzheim.de wenden. Nähere Informationen finden sich unter www.tante-emma-arzheim.de.

Auch das Team des Dorftreffs Linde Mörzheim liefert seinen Kunden die Einkäufe bis vor die Haustür. Bestellungen werden telefonisch von 8 bis 18 Uhr unter der Telefonnummer 0178 5230914 entgegengenommen, können per E-Mail an dorftreff.linde@gmail.com gesendet oder über das Kontaktformular auf www.dorftreff-linde.com/corona aufgegeben werden. Auch in Mörzheim freut man sich über freiwillige Helferinnen und Helfer, die beim Einkaufsservice unterstützen möchten.