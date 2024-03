Zwei Jungs im Alter von 12 und 13 Jahren sind am Samstagnachmittag im Herxheimer Waldstadion auf frischer Tat ertappt worden, als sie mehrere Glasscheiben am Zielrichterturm des Waldstadions mit brauner Farbe beschmierten. Die beiden hatten außerdem eine Glasscheibe einer Eingangstür beschädigt. Zeugen haben sie gesehen und sie an der Flucht gehindert. Anschließend brachte die Polizei die beiden Kinder zu ihren Eltern. Der Schaden wird auf etwa 1500 Euro beziffert.