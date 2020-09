Ein Anwohner in der Großgasse in Hochstadt ist in der Nacht von Freitag auf Samstag von zwei jungen Männer zusammengeschlagen worden. Lauf Mitteilung der Polizei wollte der Anwohner die zwei jungen Männer zur Ruhe ermahnen, weil diese grölend und laute Musik hörend durch die Großgasse zogen. Hierbei kam es zunächst zu einem verbalen Streit, welcher in einer gefährlichen Körperverletzung gipfelte. Die beiden jungen Männer schlugen und traten hierbei auf ihr Opfer ein, bevor sie die Flucht ergriffen. Beide Männer sollen zwischen 25 und 30 Jahre alt sein, einer davon von schlanker Statur und mit einer Lederjacke bekleidet. Der Geschädigte musste sich zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus begeben. Hinweise auf die Täter nimmt die Polizei in Landau unter Telefon 06341 2870 entgegen.