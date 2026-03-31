Der Kampf Landaus gegen Zweckentfremdung von Wohnraum hat für viel Ärger gesorgt. Nun ist die umstrittene Satzung über zwei Jahre in Kraft. Hat sie was gebracht?

Gut über zwei Jahre ist sie nun in Kraft, die Zweckentfremdungsverbotssatzung der Stadt Landau. Ein Begriff aus einer speziellen Beamtenhölle. Die Idee dahinter ist aber simpel: Wohnraum, der nicht bewohnt wird oder werden kann, soll wieder auf den Markt kommen. Gegen Leerstand soll vorgegangen werden, denn in Landau herrscht seit Jahren ein „angespannter Wohnungsmarkt“, hat die Landesregierung festgestellt. Die Preise steigen, es gibt zu wenige Wohnungen für zu viele Interessenten.

Also hat der Stadtrat die seit 1. Januar 2024 gültige Satzung erlassen. Ursprünglich war sie eine Idee der Grünen, die die SPD auch aufgegriffen hat – und später hat sie Oberbürgermeister Dominik Geißler (CDU) zur Chefsache gemacht und für sich vereinnahmt, inklusive Interviews mit bundesweiten Medien. Jetzt hat die Verwaltung den zweiten Sachstandsbericht dazu veröffentlicht.

Es gibt einige „Problemfälle“

Die Zahlen klingen eigentlich gut: Der Verwaltung wurden von 95 Prozent der Eigentümer 700 leerstehende Objekte gemeldet, und davon sind rund 280 nicht mehr leerstehend. Entweder, weil sie wieder bewohnt werden oder weil sie kein Leerstand im Sinne der Satzung waren. Das haben Mitarbeitende des Bauamts teils in Kleinarbeit herausgefunden.

Die Stadt, so erklärt es der zuständige Jochen Blecher in der jüngsten Sitzung des Bauausschusses, setze dabei, wenn möglich, nicht auf Druck, sondern lieber auf Kommunikation und Unterstützung. Die Eigentümer seien „überwiegend kooperationswillig“. Es gebe aber auch einige „Problemfälle“. Laut der Vorlage mussten Eigentümer in zehn Fällen Geld bezahlen – entweder, weil sie keine Auskünfte über ihren Wohnraum erteilen wollten, oder weil Bußgelder gegen sie verhängt wurden. Aber die Stadt versucht eher, auf Zuckerbrot zu setzen. Ein Sanierungsfonds soll noch aufgesetzt werden.

Es fehlen noch 500 Rückmeldungen

Stolz klingt Geißler, wenn er über diesen spricht. Die Idee: Die Stadt, also die Allgemeinheit, finanziert notwendige Sanierungen, wenn die Eigentümer nicht in der Lage sind, die Ausgaben selbst zu stemmen. Im Blick hat die Verwaltung dabei ältere Menschen, die auf dem Markt keinen Kredit mehr bekommen, um ihre Einliegerwohnungen im Haus zu renovieren, sagt Blecher. Das Darlehen soll dann über einen Teil der Mieteinnahmen zurückgezahlt werden. Wie wirksam das Mittel wird, ist unklar. Laut Verwaltung gibt es nur zwei offene Fälle von Leerstand wegen Kapitalmangels. Noch fehlten rund 500 Rückmeldungen, aber man habe sich dagegen entschieden, diesen nachzugehen – es sei zu erwarten, dass zu wenige Fälle, die unter die Satzung fallen, darunter seien, sagte Blecher.

Problemimmobilien, die teils auch unbenutzbar gemacht worden seien, fielen nicht darunter, erklärt Geißler. Das gelte auch für den „Fall Seibel“, da es sich nicht um ein Wohngebäude gehandelt habe. In diesem Zuge erklärte er im Bauausschuss und in weniger deutlichen Worten auch im Stadtrat seine Unzufriedenheit mit dem Ausgang der Verhandlung vor dem Neustadter Verwaltungsgericht Ende 2024.

Aufwand und Ertrag im Einklang?

Es sei unverständlich, dass das Gericht im Urteil Seibel so viele Jahre Zeit für eine Nutzbarmachung einräume, sagte Geißler. Dabei wurde dort eine Vereinbarung zwischen Seibel und der Verwaltung unter Geißlers Führung getroffen, das Verfahren wurde eingestellt. Die Impal AG muss bis 2030 auf dem Weg sein, die frühere Volksbank wieder nutzbar zu machen, im Gegenzug erkennt sie das von der Stadt erlassene Baugebot an. Damals hatte Geißler die Vereinbarung noch gefeiert: „Das sind sehr gute Nachrichten für uns als Stadt und für alle Landauerinnen und Landauer“, sagte er, und sprach von einem richtigen „Zeitenwechsel“.

Die Leerstandsquote sei von 3,5 Prozent Anfang 2024 auf 2,1 Prozent Anfang 2026 gesunken, heißt es noch in der Vorlage. Die war im Bauausschuss bereits von Bernd Löffel (CDU) kritisiert worden. Denn: Wie hoch die Leerstandsquote heute ist, geht aus der Erhebung nicht hervor. Um das zu wissen, hätte man die damals hoch umstrittene Abfrage der Wohnungseigentümer nochmals durchführen müssen. So ist nur bekannt, dass die Zahl der Anfang 2024 leerstehenden Wohnungen um 1,4 Prozentpunkte gesunken ist, erklärte Löffel. Und generell fragen er und seine Partei sich, ob der von Geißlers Behörde betriebene Aufwand den Ertrag wert ist.

Was noch passieren soll

Denn die Stadt wird auch in diesem Jahr Zeit und Energie in die Leerstandsbekämpfung stecken. 70 Prozent der 2024 gemeldeten Sanierungsfälle seien noch immer als leerstehend gemeldet. Das liege daran, dass „durchgreifende Sanierungen, zumal wenn sie auch in Eigenleistung erbracht werden, oft lange Zeit in Anspruch nehmen“, teilt die Stadt mit. Die Zahl der Leerstände wegen Erbschaften sei „praktisch unverändert“, was aber daran liege, dass Auseinandersetzungen in solchen Fällen oft lange Zeit in Anspruch nähmen. Die Zahl der wegen eines Verkaufs leerstehenden Wohnungen sei um rund zwei Drittel auf 50 Stück gefallen.

Die Stadt gibt selbst zu, dass die Satzung kein Allheilmittel ist und zusammen mit einer Gesamtstrategie funktioniert, die auch Neubau umfasst. Ja, es sind einige Wohnungen auf den Markt gekommen, die sonst wohl nicht vermietet worden wären. Die Satzung habe dazu beigetragen, dass sich der Leerstand verringert, betont die Verwaltung. Auch, weil sie präventiv wirkt: 40 Wohnungen in der Innenstadt wären ohne die Satzung zu Ferienwohnungen geworden, schreibt die Verwaltung. Denn die Satzung schreibt vor, dass Ferienwohnungen nur an 84 Tagen im Jahr genutzt werden dürfen. Da scheint sich eine Vermietung dann doch eher zu lohnen.