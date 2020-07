Am Mittwochnachmittag wurden aus einer Garage in der Hauptstraße in Birkenhördt zwei hochwertige Mountainbikes der Marke Giant gestohlen. Laut Polizei handelt es sich um ein blau-schwarzes Downhill-Fahrrad und um ein schwarz-weißes Fahrrad. Ein Fahrrad verfügt über einen markant auf der Querstange montierten zusätzlichen Sattel sowie Fußrasten an der Vordergabel. Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Bad Bergzabern unter Telefon 06343 93340 oder per E-Mail an pibadbergzabern@polizei.rlp.de zu melden.