Am Sonntag haben Unbekannte in den Nachmittagsstunden im Bereich der Einmündung Alte Bahnhofstraße/Hornbachstraße in Dammheim die Scheibe eines geparkten Autos eingeschlagen. Sie nahmen zwei Handtaschen vom Beifahrersitz an sich. Bereits am Samstag war an einem Auto auf dem Freibad-Parkplatz im Prießnitzweg eine Seitenscheibe eingeschlagen und eine Handtasche gestohlen worden. Die Polizei bittet mögliche Zeugen der Vorfälle, sich bei ihr zu melden unter der Telefonnummer 06341 2870 oder per E-Mail an pilandau@polizei.rlp.de. Die Polizei weist darauf hin, auch bei einem kurzzeitigen Verlassen des Autos keine Wertgegenstände offen sichtbar im Innenraum liegenbleiben sollten.