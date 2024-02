Am Montag ist es gegen 12.30 Uhr am Wasgau-Markt zwischen einer 22-jährigen und einer 21-jährigen Frau zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung gekommen, teilt die Polizei mit. Diese gipfelte dann in einer wechselseitigen Körperverletzung. Die 22-Jährige suchte anschließend die Polizeidienststelle auf, um Anzeige zu erstatten. Die Polizeiwache Annweiler sucht unter der Telefonnummer 06346 96460 Zeugen, die das Geschehen beobachtet haben. Insbesondere soll ein länglicher, grauer Audi gehupt haben, als eine der Frauen beinahe auf die Straße gestoßen wurde, so die Polizei.