Zwei Frauen haben sich am Dienstag, 18.30 Uhr, auf dem Landauer Bahnhofsvorplatz eine Schlägerei geliefert. Die beiden betrunkenen Landauerinnen waren zunächst in Streit geraten, berichtet die Polizei. Eine 43-Jährige warf eine Glasflasche nach ihrer Bekannten. Die Glasflasche verfehlte ihr Ziel. Als Gegenreaktion spuckte die 39-Jährige ihre Kontrahentin an und schlug auf sie ein. Die beiden Frauen kennen sich flüchtig, vermutlich hatte die Alkoholisierung eine Rolle gespielt, heißt es weiter in der Mitteilung. Ein Arzt musste nicht gerufen werden. Bei einem Atemalkoholtest erzielte die 43-Jährige einen Wert von 1,36 Promille, die 39-Jährige kam auf 1,79 Promille. Die Polizei hat Ermittlungsverfahren wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung sowie Körperverletzung und Beleidigung eingeleitet.