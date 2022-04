Bei mehreren Unfällen auf der B10 Höhe Anschlussstelle Landau-Nord am Dienstag gegen ab 15.40 Uhr sind zwei Frauen verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, hatte zunächst eine 64-jährige Autofahrerin beim Einfädeln auf die B10 einen Lkw übersehen und kollidierte mit ihm. Dabei wurde ihr Fahrzeug in eine Baustellenbegrenzung geschleudert, wodurch die Frau Verletzungen an der Hand erlitt. Wegen des Unfalls kam es zu einem Stau.

Gegen 16.15 Uhr, der Verkehr floss zäh, fuhr ein 23-Jähriger mit seinem Auto in die Seite eines neben ihm fahrenden Lkw. Bei diesem zweiten Unfall verletzte sich eine Mitfahrerin und musste ins Krankenhaus. Die beiden Fahrer beschreiben die Situation sehr unterschiedlich, berichtet die Polizei. Der 23-Jährige sagt, die Lkw-Fahrerin habe ihm ein Signal gegeben, dass er vorbeifahren könne. Diese wiederum gab gegenüber der Polizei an, dass der junge Mann rücksichtslos die Rettungsgasse genutzt habe und in die rechte Seite ihres Wagens gefahren sei. Noch bevor die Polizei eintraf, habe der 23-Jährige die Frau massiv beleidigt, die Beamten leiteten noch ein Strafverfahren wegen Beleidigung ein.

Die Beamten suchen noch Zeugen für beide Unfälle. Diese werden gebeten, sich unter Telefon 06323 9550 zu melden.