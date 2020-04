In der Nähe des Haftelhofs in Kapsweyer hat es am Samstagabend an zwei Stellen gebrannt. Das hat die Polizei mitgeteilt. Betroffen waren demnach zwei Flächen in der Nähe eines kleinen Waldstücks. Es wurde auch bereits gespaltenes Holz verbrannt. Die Polizei geht auch deshalb von Brandstiftung aus. Die Feuerwehr konnte die beiden Brände löschen. Der genaue Schaden ist noch unklar. Hinweise erbittet die Polizei unter Telefon 06343 93340