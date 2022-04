In der Nacht auf Sonntag kam es nach Angaben der Polizei in Böbingen im Bereich der Luitpoldstraße sowie im Feld zu jeweils einem Fahrraddiebstahl. Gestohlen wurden zwei Mountainbikes. Täterhinweise liegen bisher keine vor. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Edenkoben unter der Telefonnummer 06323 9550 oder per E-Mail an piedenkoben@polizei.rlp.de zu melden.