Über die Onlineanzeigeplattform wurden der Polizei zwei Fahrraddiebstähle gemeldet. Am Donnerstag und Freitag, 18. und 19. Juni, wurden demnach ein Herren-Leichtlaufrad der Marke Basso Devil im Wert von 800 Euro und ein Herren-Mountainbike der Marke Cube im Wert von 630 Euro in der Speyerer Straße in Edesheim gestohlen. In beiden Fällen wurde laut Polizei das Fahrradschloss durchtrennt. Von den Tätern fehlt bisher jede Spur. Hinweise nimmt die Polizei Edenkoben unter der Telefonnummer 06323 9550 entgegen.

In diesem Zusammenhang weist die Polizei darauf hing, dass polizeilich relevante Sachverhalte beziehungsweise Strafanzeigen jederzeit unter dem Link https://www.polizei.rlp.de/de/onlinewache/ aufgegeben werden können.