An der Einmündung B48/L508 kam es am Montag gegen 11 Uhr zu einem Unfall, bei dem beide beteiligte Fahrer leicht verletzt wurden, wie die Polizei berichtet. Die 35-jährige Fahrerin eines VW Lupo fuhr auf der L508 von Eschbach kommend in Richtung Klingenmünster. Ein 58-jährige Fahrer eines Mercedes bog, von Waldhambach kommend, an der Einmündung B48 nach links in Richtung Landau ab. Hierbei missachtete er die Vorfahrt der VW-Fahrerin. An den Autos entstand ein Schaden in Höhe von 10.000 Euro.