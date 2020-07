Unbekannte Täter sind zwischen Sonntag und Donnerstag in zwei Einfamilienhäuser in Herxheim eingedrungen, wie die Polizei berichtet. Sie nutzten Fensterbohrer, um ins Innere zu gelangen. Sie stahlen Schmuck und Bargeld im Wert von rund 2000 Euro. Die Hausbewohner befanden sich zum Tatzeitraum im Kurzurlaub. Deshalb rat die Polizei zu Ferienzeiten: „Achten Sie auf Fremde in Ihrer Wohnanlage oder auf dem Nachbargrundstück. Bitte melden Sie verdächtige Beobachtungen sofort der Polizei.“ Tipps, wie man sein Zuhause gegen Einbruch schützen kann, gibt es im Internet unter www.polizeiberatung.de.