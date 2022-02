Zwei Einbrüche hat es in der Nacht auf Dienstag in Steinfeld gegeben. Wie die Polizei berichtet, versuchten die Täter am Bahnhof des Ortsteils Schaidt gewaltsam die Tür eines Einkaufsmarktes aufzubrechen, was aber nicht gelang. Dafür richteten sie einen Schaden von 2500 Euro an. Der zweite Fall ereignete sich an der Alten Landstraße, wo es die Täter auf Büroräume eines Sanitätsfachhandels abgesehen hatten. Auch hier richteten sie ein Schaden in Höhe von 1000 Euro. In beiden Fällen wird um Zeugenhinweise unter Telefon 06343 93340 gebeten.