Einen Schock zum Jahreswechsel haben die Besitzer zweier Häuser in der Bad Bergzaberner Gegend zu verkraften. Wie die Polizei mitteilt, musste eine Familie in Oberotterbach bei ihrer Rückkehr in den frühen Morgenstunden des Neujahrstags feststellen, dass jemand in der Nacht in ihr Haus eingebrochen war. Der oder die Täter hebelten eine Terrassentür auf und durchwühlten ein Zimmer. Dort wurde Schmuck und Bargeld gestohlen. Der Gesamtschaden dürfte bei 1500 bis 2000 Euro liegen, schätzt die Polizei.

Ebenfalls über die Terrassentür stiegen ein oder mehrere Täter bei einer 59-Jährigen aus Bad Bergzabern ein. Sie bemerkte den Einbruch am Silvesterabend gegen 20 Uhr. Die Wohnung wurde teilweise durchwühlt, berichtet die Polizei. Es fehlen zwei Schatullen mit Schmuck. Der Schaden dürfte bei rund 1500 Euro liegen.