Landau. Die Stadt muss kurzfristig 60.000 Euro aufwenden, um zwei verunglückte Dienstfahrzeuge der Verwaltung zu ersetzen. Dafür hat der Stadtrat in seiner jüngsten Sitzung grünes Licht gegeben.

Konkret geht es um einen 40.000 Euro teuren Wagen für das Ordnungsamt und einen etwa 20.000 Euro teuren Gebrauchtwagen für das Grünflächenamt.

Das Auto des Ordnungsamts war am 30. Juni bei einem nach dem bisherigen Erkenntnisstand unverschuldeten Verkehrsunfall so schwer beschädigt worden, dass es als Totalschaden abgeschrieben werden muss. Es war aber vollkaskoversichert. Das ähnlich einem Polizeifahrzeug folierte Auto wird für Streifenfahrten des kommunalen Vollzugsdienstes im Stadtgebiet benötigt.

Ein beim Umweltamt, beziehungsweise der Grünflächenabteilung eingesetzter kleiner Kastenwagen war am 21. Juni verunglückt. Laut Gutachten käme eine Reparatur teurer als die Ersatzbeschaffung eines Gebrauchtwagens. Auch in diesem Fall rechnet die Verwaltung mit Versicherungsleistungen. Der Kastenwagen wird für Kontrollfahrten von Spielplätzen und Parkanlagen benötigt und muss eine gewisse Größe haben, um sperrige Werkzeuge wie zum Beispiel Stangensägen für die Baumpflege oder Leitern transportieren zu können. Eine erste Recherche auf dem Gebrauchtwagenmarkt hat ergeben, dass ein solcher Hochdachkombi für die genannte Summe in der Region zu bekommen ist.