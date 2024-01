Die angekündigte Sperrung der beiden B10-Tunnel bei Annweiler beginnt gegen 12.30 Uhr, wie der Landesbetrieb Mobilität (LBM) mitteilt. Grund ist ein defektes Starkstromkabel, das ausgetauscht werden muss. Dass am Donnerstag zwei der vier Röhren dicht sein werden, wurde bereits am Mittwoch bekanntgegeben. Eine genaue Uhrzeit konnte zunächst jedoch nicht genannt werden, da unklar war, wann das neue Kabel geliefert wird. Der LBM geht davon aus, dass die Arbeiten etwa vier Stunden in Anspruch nehmen werden. So lange wird der Verkehr durch Annweiler umgeleitet. „Die Sperrung sollte bis zum Einsetzen der abendlichen Spitzenstunde beendet sein“, schreibt die Behörde.