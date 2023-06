In der Nacht auf Donnerstag wurden in Offenbach in der Jakobstraße zwei Autos durchwühlt und verschiedene Gegenstände entwendet. Eines der Fahrzeuge war aufgebrochen worden, das andere vermutlich unverschlossen gewesen. Die Polizei Landau empfiehlt, Fahrzeuge nicht offen stehen und keine Wertgegenstände im Fahrzeug liegenzulassen. Mehrere Autoaufbrüche hatte es zuletzt auch in Edesheim gegeben. Auch dort war ein Teil der Autos unverschlossen. Hinweise zum jüngsten Fall nimmt die Polizei Landau unter Telefon 06341 2872003 oder per E-Mail an pilandau@polizei.rlp.de.