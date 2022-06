Gleich zwei Unfälle mit betrunkenen Radfahrern haben sich am Wochenende im Landkreis SÜW ereignet. Ein 53-Jähriger, der sich nach einem Weinfestbesuch am Samstagabend mit anderen Personen in Göcklingen auf dem Heimweg befand, musste nach einem Sturz ins Krankenhaus. Der Mann hatte 1,4 Promille intus und trug keinen Helm. In der Nacht auf Sonntag kam ein 61-Jähriger in der Weinstraße in Birkweiler von der Fahrbahn ab, prallte gegen einen Baum und kam dadurch zu Fall. Dabei zog er sich Kopfverletzungen zu. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,5 Promille. Auch er trug keinen Helm und kam in ein Krankenhaus. In diesem Zusammenhang bittet die Polizei Fahrradfahrer, einen Helm zu tragen. Sie warnt zudem davor, sich unter Alkoholeinfluss auf das Rad zu setzen. Wer dies ignoriert und den Verkehr gefährdet oder einen Unfall verursacht, macht sich strafbar.