Bei einem Verkehrsunfall am Samstag gegen 13.30 Uhr in der Schloßstraße in Landau ist ein zwölfjähriger Junge leicht verletzt worden. Nach Angaben der Polizei wollte er mit seinem Fahrrad die Fahrbahn überqueren. Er fuhr zunächst vor einen wartenden Transporter, missachtete dann aber einen weiteren Transporter, der auf der danebenliegenden Linksabbiegerspur fuhr. Es kam zum Zusammenstoß, der Junge stürzte und verletzte sich leicht. Er kam zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus.