Die Inzidenzwerte der Kommunen in der Südpfalz schwanken weiter um die 20er-Marke. Laut Landesuntersuchungsamt liegt die Inzidenz in der Stadt Landau bei 23,5 (Vortag: 25,6), im Landkreis Südliche Weinstraße bei 15,4 (16,3) und im Kreis Germersheim bei 24 (20,9). Die Gesundheitsämter melden insgesamt zwölf Neuinfektionen mit dem Coronavirus, acht im Kreis Germersheim, drei in Landau und eine im Kreis SÜW.