Kindern und Jugendlichen in Landau spielerisch Natur erfahren zu lassen und bei ihnen Interesse für die Gestaltung einer nachhaltigen Zukunft zu wecken: Das sind die Ziele der Gartenwerkstatt der städtischen Jugendförderung. Seit September 2022 treffen sich die Teilnehmer immer freitags zum gemeinsamen Buddeln, Pflanzen, Hegen und Pflegen. Der Freundeskreis Blühendes Landau hat das Mitmachprojekt für Nachwuchsgärtner jetzt mit einer Spende von 1000 Euro unterstützt. Bürgermeister Maximilian Ingenthron lobte das Projekt als solches und den Einsatz des Freundeskreises mit seinem Vorsitzenden Dirk Wollenschläger und dessen Stellvertreter Bernd Schmidt im Besonderen. Verantwortlich zeichnen Stadtjugendpfleger Arno Schönhöfer, Ina Rinck als Projektverantwortliche und Anja Lühnenschloß als betreuende Naturpädagogin.

Programm

Die nächsten Termine der Gartenwerkstatt: Am Freitag, 20. Januar, steht eine Exkursion zum Wertstoffhof auf dem Programm, wo sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer gemeinsam mit einem Abfallberater Recycling-Abläufe genauer anschauen und herausfinden, was mit Nachhaltigkeit eigentlich gemeint ist. Am Freitag, 27. Januar, wird Kompost im wahrsten Sinne des Wortes „unter die Lupe genommen“. Start ist immer um 15 Uhr, Ende um 17 Uhr. Pro Termin wird ein Wertschätzungsbeitrag in Höhe von 2,50 Euro erhoben.

Anmeldung

Auf der Homepage www.landau.feripro.de unter dem Punkt „Tagesangebote, Workshops und Kurse“. Wer an einzelnen Gärtnernachmittagen teilnehmen möchte, wendet sich per Mail an Ina Rinck (ina.rinck@landau.de).