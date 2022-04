Nachdem der beantragte Zuschuss für das Aufstellen einer Elektro-Ladesäule bewilligt wurde, soll diese bei den fünf neu eingerichteten Parkplätzen an der Ecke Gartenstraße/Hauptstraße in Großfischlingen aufgestellt werden. Der Netzanschluss wird durch die Pfalzwerke verlegt. Ortsbürgermeister Michael Diehl geht davon aus, dass die Anlage im Herbst in Betrieb genommen werden kann.