Die Stadt gibt derzeit jeden Tag 4782 Euro für zehn zusätzliche Busse aus, die Kinder und Jugendliche morgens aus Südpfälzer Dörfern zur Schule und mittags wieder heim bringen. Eine Dauerlösung sieht die Verwaltung darin nicht. Die wäre wohl kaum zu bezahlen.

Wegen der Corona-Pandemie war auch in Landau nach den Sommerferien die Schülerbeförderung in die Kritik geraten. Von wegen Abstand. Das ist in vollgestopften Bussen kaum möglich. Zum Leidwesen der Landauer Schulleiter hatte die Stadtverwaltung erst im August das Gespräch mit ihnen gesucht. Der Stadtrat machte den Weg frei für zehn zusätzliche Busse – Kostenpunkt bis Jahresende: 500.000 Euro.

Von Anfang an war klar, dass diese Lösung die Situation nur entzerren kann. Insgesamt sei der Problematik aber mit mehr Bussen kaum Herr zu werden, hatte es geheißen. Die Verwaltung geht davon aus, dass mindestens viermal so viele Fahrten gebraucht würden, damit sich nicht alle Schüler zur selben Zeit in die Busse quetschen.

„Das wäre ein siebenstelliger Betrag“

Verkehrsdezernent Lukas Hartmann hatte sich im August erneut mit seinem Vorschlag nicht durchsetzen können, die Schulanfangszeiten zu entzerren und damit auch den Schülerverkehr zu entlasten. Hartmann hätte gerne den Schulbeginn für ältere Schüler nach hinten verlegt. Täglich fahren über 4000 Schüler mit dem Bus nach Landau. Sie verteilen sich auf rund 100 Fahrten.

Genau darauf hob nun auch Ralf Bernhard, Leiter der Straßenbauabteilung, ab. Die Verwaltung habe die Spitze abgefedert, das könne sie bis Jahresende leisten. Für 2021 aber sieht Bernhard schwarz. „Das wäre ein siebenstelliger Betrag nur für die Zusatzbusse. Wir müssen an das System der Unterrichtszeiten gehen“, sagte er im Mobilitätsausschuss.

Fast alle Schüler können sitzen

Nach Angaben der Verwaltung sind die Beförderungen auf 16 Linien in alle Richtungen verstärkt worden. Fünf der zehn Busse seien Gelenkbusse, drei Reisebusse, ein Doppelstöcker und ein normaler Bus. Die Verkehrsunternehmen melden, dass kaum noch Schüler stehen müssten. Der Andrang sei insgesamt etwas zurückgegangen.

Beigeordneter Lukas Hartmann betonte, der Einsatz sei insofern ineffizient, als die Busse zwischen 7 und 8 Uhr unterwegs seien und dann bis 12.30 Uhr stünden und warteten.

Wann entscheidet die Stadt?

Die Frage ist, wann die Stadt die nächsten Entscheidungen treffen wird. Florian Maier (SPD) bemängelte, dass die Diskussion darüber, wie es im kommenden Jahr weitergehe, wohl erst zum Jahresende geführt werden soll. Das müsse aber in vier bis sechs Wochen geschehen. „Das ist nicht mehr lange hin.“ Hartmann stimmte ihm zu: „Das sagen wir die ganze Zeit, wohlwissend, auf welches Problem wir zulaufen.“ So aber sei es abgestimmt mit den Schulleitern und Schuldezernent Maximilian Ingenthron.

Die Veränderung der Unterrichtszeiten ist umstritten, auch wenn der Schlafforscher Hans-Günter Weeß vom Pfalzklinikum in Klingenmünster aus vielerlei Gründen für spätere Unterrichtszeiten plädiert. Magdalena Schwarzmüller (SPD) gibt zu bedenken, dass man nicht plötzlich aus dem gewachsenen System des Unterrichtsbeginns ausbrechen könne. In Ländern, die gerne als vorbildlich angeführt würden, seien die Systeme auch über Jahre gewachsen. Dies in Landau zu ändern, gefalle den Schülern nicht und betreffe viele Familien. „Die Schüler wollen nachmittags in ihre Vereine.“ Auch ihr gab Hartmann Recht. „Wir haben das alles benannt. Die Probleme sind lösbar“, bekräftigte der Grüne, „wenn man erst einmal richtig in den Diskurs einsteigt.“