Ein Motorradfahrer ist bei einem Unfall mit einem Reh am Freitagnachmittag auf der Landstraße zwischen Frankweiler und Siebeldingen verletzt worden. Das hat die Polizei mitgeteilt. Der 46-Jährige war mit seinem Bike Richtung Siebeldingen unterwegs, als das Tier auf die Fahrbahn lief. Der Motorradfahrer konnte den Zusammenstoß mit dem Reh nicht verhindern. In der Folge verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug, stürzte zu Boden und kam schließlich neben der Straße zum Liegen. Der Mann war ansprechbar und kam mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Das Motorrad war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Das Reh verendete wegen der Folgen des Zusammenpralls mit dem Motorradfahrer noch an der Unfallstelle.