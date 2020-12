Etwa 6000 Euro Sachschaden entstanden am Montag gegen 13 Uhr bei einem Unfall in der Berwartsteinstraße in Bad Bergzabern. Laut Polizei übersah eine 24-jährige Autofahrerin aus Landau beim Anfahren vom Fahrbahnrand einen von hinten kommenden Wagen. Es kam zum Zusammenstoß. Beide Autos wurden beschädigt.