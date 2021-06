Zwei leicht Verletzte und zwei Totalschäden an Autos gab es bei einem Unfall am Dienstag gegen 9.30 Uhr auf der K8 bei Nußdorf. Nach Angaben der Polizei wollte ein 74-Jähriger, der von einem Feldweg kam, die Kreisstraße überqueren. Dabei habe er die Vorfahrt einer 30-jährigen Autofahrerin missachtet, die in Richtung Nußdorf unterwegs war. Der Zusammenprall war so heftig, dass beide Autos ins Schleudern gerieten und der Wagen des Seniors gegen einen Baum prallte. Der musste zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Polizei schätzt den Schaden an den beiden Autos auf etwa 25.000 Euro.