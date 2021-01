Leichte Prellungen zog sich am Samstag gegen 12 Uhr ein 37-jähriger Radfahrer bei einem Zusammenprall mit einem Auto zu. Wie die Polizei berichtet, war der Radler auf der B 38 unterwegs. Aus Richtung Dörrenbach kommend, wollte er nach links in Richtung Bad Bergzabern abbiegen. Hierbei übersah ihn eine 84-jährige Autofahrerin, die nach links abbiegen wollte. Bei dem Zusammenprall fiel der Mann vom Rad. Dieses war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit. Am Auto entstand ein Schaden von rund 2000 Euro.