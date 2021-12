Die zweite zusätzliche Impfaktion des DRK Kreisverbands Südliche Weinstraße zusammen mit der Kreiswasserwacht Südliche Weinstraße findet am Mittwoch, 8. Dezember, von 17 bis 22 Uhr in Festhalle in Herxheim, Bonifatiusstraße 22, statt. Möglich sind dort Erst-, Zwei- oder auch Dritt-Impfungen. „Die Infektionslage im Landkreis Südliche Weinstraße bleibt weiter angespannt“, erklärt Landrat Dietmar Seefeldt. Deshalb solle das Impfen noch mehr gefördert werden, „um mit weiteren Impfangeboten die Menschen in der Region vor schweren Infektionsverläufen zu schützen“, so der Kreischef, der alle Bürger bittet, die Impfangebote zu nutzen, die es in der Region gibt. Bei der zusätzlichen Impfaktion werden die Impfstoffe der Firmen Biontech und Johnson & Johnson verimpft. Eine vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich. Eine Dritt-Impfung kann erhalten, wer mindestens 18 Jahre alt ist. Die Auffrischimpfung soll in der Regel im Abstand von sechs Monaten zur letzten Impfstoffdosis der Grundimmunisierung erfolgen.