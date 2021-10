Das Diakonische Werk der Evangelischen Kirche der Pfalz kündigt für den Zeitraum vom 1. bis 12. November ein tägliches Klimagebet ab 17 Uhr auf dem Landauer Rathausplatz an. Anlass ist die Klimakonferenz in Glasgow, die an diesen Tagen stattfindet. Zahlreiche Klimafolgen sind intensiver und häufiger geworden und werden dies auch in den kommenden Jahrzehnten weiterhin tun, heißt es in dem Aufruf.

Folgen abmildern

„Mit anderen Worten: es ist zu spät. Besonders auf die junge Generation kommen massive Veränderungen zu, die wir nicht mehr abwenden können. In vielen Ländern haben Menschen schon jetzt ihre Existenzgrundlage aufgrund der Folgen des Klimawandels verloren.“ Durch schnelles und entschlossenes Handeln könnten Folgen noch abgemildert werden. Hintergrund des Gebets sei das christliche Selbstverständnis, das sich unter anderem durch Respekt vor allen Geschöpfen auszeichne.

Initiiert wird das Gebet in Landau von Nico Körber von der Katholischen Hochschulgemeinde. Das Gebet dauere bis 25 Minuten, angedacht sei ein schlichter Rahmen mit Impulsen, Austausch und gemeinsamem Schweigen. Weitere Informationen gibt’s im Netz unter khg-landau.de. Die Aktion wird auch für die Städte Speyer und Neustadt angekündigt.