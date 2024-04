Bei der Planung der Brücke zum Horst war der Wunsch der Vater des Gedankens. Etliche Probleme hätte man vorhersehen können und müssen.

Wie bitte? Man macht eine Brückenplanung ohne Bodengutachten? Das mag ja so sein in der Honorarordnung für Architekten und Ingenieure, aber dass es bei einer Brücke im Uferbereich der Queich kostspielige Unwägbarkeiten nicht nur geben kann, sondern dass sie ziemlich sicher zu erwarten sind, ist nun wirklich nicht verblüffend. Was, die Queich kann Hochwasser führen? Muss man nicht kommentieren. Ach, man braucht bei einer Brücke Schwingungsdämpfer? Das überrascht den Laien nicht, und ein Planungsbüro muss es wissen. Die Bahn wird elektrifiziert? Das ist eine uralte Forderung aller Nahverkehrsexperten und kommt nicht aus blauem Himmel. Anwohner fordern einen Sichtschutz, damit ihnen nicht jeder ins Schlafzimmer spitzelt? Mit Verlaub: Das war nicht nur von Anfang an ein großes Thema für das Hotel Maximilians, es muss auch eine Selbstverständlichkeit sein, wenn man mit fünf bis sechs Metern Abstand zu den Hauswänden plant. So etwas darf nicht im Nachhinein als unerwartete Kostensteigerung angeführt werden – mal ganz davon abgesehen, dass man durch die nun geplanten Lamellen immer noch durchgucken kann.

Dass es für die Verbindung über Maximilianstraße und Bahn sehr gute Gründe gibt, steht außer Zweifel. Sie dürfte auch architektonisch eine Bereicherung werden. Aber so blauäugig, wie es hier passiert ist, darf man nicht an eine so einschneidende Planung gehen. Es ist kein Wunder, wenn sich Teile des Rats und die natürlich eh skeptischen Anlieger an der Nase herumgeführt fühlen.