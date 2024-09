Der Danziger Platz in Landau war am gestrigen Freitag fest in Kinderhand. Die Jugendförderung der Stadt hatte zum großen Spielfest geladen. Anlass war der Weltkindertag, bei dem laut Mitteilung der Stadt in mehr als 145 Staaten weltweit auf die besonderen Bedürfnisse und speziell aus die Rechte von Kindern aufmerksam gemacht wird. Unter dem Motto „Mit Kinderrechten in die Zukunft“ wurden unter anderem Mitmachaktionen der Kitas und Vereine aus dem Horst geboten. Verkehrsclown Tapsi schaute für zwei Vorstellungen vorbei. Zum gebührenden Abschluss sorgte Johannes Lunkwitz mit seiner Clownshow für einige Lacher.