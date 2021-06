Der ehemalige Unternehmer Wolfram Gillet ist in der Nacht auf Dienstag im Alter von 83 Jahren gestorben. Der Landauer hat den kleinen Baustoffhandel seines Vaters groß gemacht und damit Wirtschaftsgeschichte in seiner Heimatstadt geschrieben.

Der Name Gillet steht heute für zwei erfolgreiche Unternehmen in Landau: Der Hagebaumarkt und Floraland mit 180 Mitarbeitern wird von Petra Gillet geführt, deren Tochter Sophia Lara inzwischen die vierte Generation in der Geschäftsführung verkörpert. Der Baustoffhandel mit 60 Beschäftigten steht unter der Regie von Stephan Gillet. Sie führen das fort, was der Vater Wolfram Gillet aus dem Geschäft des Vaters entwickelt hat. Firmengründer Karl Gillet hatte vor 73 Jahren den Anfang in der Landauer Zeppelinstraße gemacht.

Ihr Vater sei im häuslichen Umfeld friedlich eingeschlafen, berichteten Petra und Stephan Gillet. Zuletzt sei er sehr geschwächt gewesen. Bis ins hohe Alter war der Seniorchef in seinem Büro im Baumarkt anzutreffen, pflegte Kontakte zu Geschäftspartnern. Mit großem Hallo wurden Vertreter der Hagebaumarkt-Gruppe begrüßt, die er noch kannte.

Zuverlässig und konsequent

1984 hatte Wolfram Gillet die Kontakte zu Hagebaumarkt geknüpft und zwei Jahre später unter dessen Dach mit einem neuen Markt neue Akzente in Landau gesetzt. Wenn er ein sich ein Ziel gesetzt habe, sei er konsequent dran geblieben, erzählen Petra und Stephan Gillet. Auf sein Wort habe man sich verlassen können. Diese Zuverlässigkeit und die Werte, für die er gestanden habe, seien der Grundstock der Erfolgsgeschichte des Unternehmens gewesen. Er habe das menschliche Antlitz der Firmen geprägt, das Gillet noch heute auszeichne.

Mit Weitsicht hat Wolfram Gillet Zug um Zug das Geschäftsfeld ausgebaut. 1990 kaufte er in der Oskar-von-Miller-Straße ein Grundstück, erschloss die Straße, die später in Gillet-Straße benannt wurde, und baute einen Hagebau- in Kombination mit einem Gartenmarkt, insgesamt 3500 Quadratmeter. 1994 folgten die zweite Halle mit weiteren 3000 Quadratmetern und weitere zwei Jahre später ein Gewächshaus mit 2000 Quadratmetern. 1998 wurde der Markt auf 16.000 Quadratmeter erweitert. Er beinhaltet auch ein Bistro mit Backstube von Reuther. Seit 1999 können Kunden auf dem Gelände auch tanken. Seit 2007 misst der Baumarkt 22.600 Quadratmeter, ergänzt um den Floraland-Gartenmarkt.

Als 50-Jähriger Marathon gelaufen

Der Baustoffhandel in der benachbarten Lotschstraße, wo Wolfram Gillet 1968 den vergrößerten Markt eröffnet hatte, ist seit 2014 von der Gillet GmbH getrennt und firmiert als Gillet Baustoffe GmbH unter der Geschäftsführung von Stephan Gillet.

Ein Mann, ein Wort. Das galt auch für die sportlichen Ambitionen des Unternehmers. Nach Angaben seiner Kinder galt seine Leidenschaft dem Bergsteigen und dem Triathlon. Im Alter von 50 Jahren sei er noch Marathon gelaufen. Um den Familienmenschen Wolfram Gillet trauern drei Kinder, sieben Enkel und drei Urenkel.