Ab Mittwoch, 25. Januar, lädt die Er-lebt-Gemeinde in ihrem Forum in der Marie-Currie-Straße 3 nach zwei Jahren Pause wieder auf den Winterspielplatz für Kinder bis drei Jahre ein. Weil das Wetter zur Winterzeit nicht immer zum Toben auf dem Spielplatz geeignet ist, möchte die evangelische Freikirche eine Abwechslung bieten. Die Er-lebt Gemeinde am neuen Messegelände in Queichheim hat den Winterspielplatz vor einigen Jahren ins Leben gerufen. Auf über 200 Quadratmetern können die Kleinen nach Herzenslust umhertollen und laut sein, während die Eltern beim Eltern-Kind-Café auf ihre Kosten kommen. Der Spielplatz mit Rutsche, Trampolin, Bällebad & Co. ist bis 15. März jeden Mittwoch von 9 bis 12 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei. Zum Abschluss feiert die Gemeinde am 26. März um 10.30 Uhr einen Familiengottesdienst.

Info



Nähere Infos gibt es im Gemeindebüro, Telefon 06341 968830, per E-Mail an buero@er-lebt.de oder unter www.er-lebt.de.