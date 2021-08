Das Nachhilfeinstitut Studienkreis in Landau veröffentlicht zum neuen Schuljahr ein kostenloses E-Book für Eltern. Während sich in der Corona-Pandemie bei vielen Kindern und Jugendlichen große Lernlücken aufgetan hätten, hätten sich ihre Eltern in Zeiten von Homeschooling und Wechselunterricht unfreiwillig in der Rolle von Ersatzlehrern wiedergefunden, heißt es in einer Pressemitteilung. Da das kommende Schuljahr auf mehr Normalität in Schule und Alltag hoffen lasse, fragten sich viele Eltern nun: „Wie viel Unterstützung benötigt mein Kind jetzt von mir und wie sollte die aussehen? Helfe ich womöglich mehr als gut ist?“ Antworten darauf gibt der neue Ratgeber des Nachhilfeinstituts Studienkreis in Landau.

Das 48 Seiten starke E-Book mit dem Titel „Vertrauen statt Kontrolle – So finden Eltern aus der Helikopter-Falle“ kann kostenlos unter www.studienkreis.de/vertrauen-statt-kontrolle heruntergeladen werden. Unter Helikopter-Eltern versteht man umgangssprachlich überfürsorgliche Eltern, die sich ständig in der Nähe ihrer Kinder aufhalten, um diese zu behüten und zu überwachen.