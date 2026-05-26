Die Gemeinde Bornheim feiert dieses Jahr ihr 1050-jähriges Bestehen. Aus diesem Anlass wird sie das Saubrunnenfest wiederauferstehen lassen, das 2014 zuletzt gefeiert wurde. Wie Ortsbürgermeisterin Elke Thomas ankündigt, wird das neue Fest unter anderem mit drei Tagen Live-Musik und einem Gewinnspiel gefeiert, an dem jeder teilnehmen kann, der einen Schoppen trinkt – zu dem gibt es nämlich ein Tombola-Los; die Gewinner werden am Sonntagabend um 18.30 Uhr gezogen.

Das Fest ist als zentrale Feierlichkeit zum Ortsjubiläum konzipiert. Los geht es diesen Freitag, am 29. Mai, um 18 Uhr, und die ersten 100 Schoppen sind frei, heißt es in der Ankündigung. Die frisch gekürte Weinprinzessin Jannika I. wird mit der Gemeindespitze die Kerwe eröffnen. „Eine ganz besondere Challenge“ kündigt Thomas außerdem an: 100 Motorradfahrer auf Harley-Davidson-Motorrädern wolle man zur Eröffnung nach Bornheim locken. „Wir freuen uns darauf, dass diese Zahl auf jeden Fall erreicht wird“, schreibt Thomas. Die Einnahmen aus der Bewirtung am Freitag in der „Wild Thing Bar“ in der Hauptstraße komme dem Kinderhospiz Sterntaler zu Gute.

Für Samstag ist Kistenstapeln angekündigt, im Jugendtreff gibt es Mitmachaktionen für Kinder und Jugendliche. Am Sonntag soll es einen Bauernmarkt geben, der um 11 Uhr anfängt. Der Landauer Künstler Xaver Mayer hat eigens für Bornheim eine Radierung zum Jubiläum erstellt, so Thomas. Auch die Kirchengemeinde werde ihre Pforten öffnen und eine Führung in der Kirche anbieten.

Das Saubrunnenfest war ein Vierteljahrhundert lang fester Bestandteil des Weinfestkalenders der Südlichen Weinstraße, wurde aber nach der letzten Ausgabe 2014 wegen des hohen Aufwands für die teilnehmenden Vereine nicht mehr gefeiert.