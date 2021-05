Mein Kriegsende: Die kleine Renate ist vier Jahre alt, als ihr Vater in Russland fällt. Über ihren Heimatort Ramsen donnern die Bomber hinweg nach Ludwigshafen. Sie sieht in der Ferne die Großstadt brennen. Für sie endet der Krieg mit einem missglückten Hitlergruß in einem Kartoffelkeller.

„Hands up! Hands up!“ Die Kellertür ist aufgeflogen, Soldaten mit Helmen und vorgehaltenen Gewehren drängen herein. Darunter ein Schwarzer. „Ich hatte mein Lebtag noch keinen schwarzen Menschen gesehen“, erinnert sich Renate Hammer aus Landau. Alle Hände gehen nach oben. Bei der kleinen Renate, sie ist Jahrgang 1937, nur eine – so wie es den Kindern in den Jahren zuvor als „Deutscher Gruß“ eingetrichtert worden ist.

Renate Hammer hat das Ende des Zweiten Weltkriegs im tiefen Keller eines ehemaligen Klosters in Ramsen erlebt, so wie viele Tage und Nächte zuvor. Die Kinder schliefen in den Kartoffelhorden, wenn nachts die Sirene ging und Bomber über ihr Heimatdorf hinweg nach Ludwigshafen dröhnten. „Wir haben gesehen, wie Ludwigshafen brannte, es war schrecklich“, erinnert sie sich. Ein paar Bomben sind auch auf Ramsen gefallen, auf die Eistalbrücke.

Der Liebe Gott hat nicht auf den Papa aufgepasst

Im Frühjahr 1945 ist es so weit: Der Krieg geht seinem Ende entgegen. „Die Amerikaner kommen“, haben die Erwachsenen zuvor ängstlich geraunt, von Erleichterung keine Spur, sondern eher Sorge darüber, was nun wohl passieren würde.

Renates Vater ist da längst tot, gefallen an der Ostfront, als sie vier Jahre alt war. Sie kann sich noch an den Brief mit dem schwarzen Rand erinnern und daran, wie sie am Küchentisch saß und sich zu beten weigerte, weil der Liebe Gott nicht auf ihren Papa aufgepasst hatte. Geblieben sind ihr ein Foto und die Puppe, die er ihr kurz vor dem Russland-Feldzug geschenkt hatte. Heute spielt ihr Urenkelchen damit.

Unter Quarantäne in der Mühle

Anfangs lebte ihre Mutter noch mit ihr in einer Mühle, zusammen mit drei anderen Müttern mit Kindern. Das Rauschen des Wassers am Mühlrad hat sie bis heute im Ohr. Der Müller hielt vier Kühe, ein Schwein und ein paar Hühner, bis die Maul- und Klauenseuche ausbrach und außer dem Viehdoktor niemand mehr in die Mühle hinein oder aus ihr heraus durfte. „Meine Mutter ließ dann an einem Strick eine Tasche nach unten, und die Nachbarn haben uns mit Essbarem versorgt“, erzählt Hammer. Die Müllerin hat im großen Kessel in der Futterküche Kartoffeln gekocht, und für die Kinder gab es manchmal ein Ei dazu. „Wir hatten es gut“, sagt Renate Hammer heute. Sie habe weder fliehen müssen noch wirklich Hunger gelitten.

Während des Krieges werden die Ramsener Kinder im Keller von einem Lehrer unterrichtet, der schwer verwundet aus dem Krieg zurückgekehrt war. „Das war ein ganz Lieber“, sagt Hammer. „Das Leben ist so schwer. Wer weiß, was auf euch noch zukommt“, habe er gesagt und den Kindern lieber Karl May vorgelesen, als sie mit Rechnen oder Rechtschreibung zu quälen.

Soldaten treten Türen ein

Aber das soll sich ändern, als die Amerikaner nach Ramsen kamen und wenig später so etwas wie Normalität zurückkehrte. Doch zunächst treten die Soldaten Türen ein und durchsuchen Haus für Haus nach Hitlerbildern und sonstigen Zeichen des Nationalsozialismus. Und sie werden in alle Häuser einquartiert. „Wir haben die Küche zugewiesen bekommen“, sagt Hammer und erinnert sich noch, wie die Fremden oben umher polterten und in Blechdosen Feuerchen machten, um sich ihren Proviant heiß zu machen. „Die Reste haben sie in ein Loch im Garten geschüttet, anstatt es uns Kindern zu geben“, sagt Hammer.

Sie weiß noch, wie sie mit der Blechkanne zum Milchholen geschickt wurde, vorbei an langen Reihen von Jeeps, Lastwagen und Panzern, die ein paar Tage lang am Rand der Dorfstraßen standen. „Da gab es Herzklopfen“, sagt sie - und das nicht nur bei ihr. Auch den Erwachsenen sei es bang gewesen.

Die Amis schicken Grießbrei mit Rosinen

Wenig später kommt ein neuer Lehrer, ein strenger Flüchtling, der allen Kindern schlechte Noten gibt. „Nur die Christel hatte immer gute Noten“, sagt Hammer mit blitzenden Augen: Ihre Freundin stammte nämlich aus einer Familie, die einen kleinen Laden im Dorf betrieb, wo offenbar ab und an etwas für den Lehrer abfiel. Bücher gibt es zwar keine mehr, nur noch eine Tafel. „Aber der hat uns fit gemacht, bei dem mussten wir lernen“, sagt sie heute noch anerkennend. Immerhin: Kurz darauf gibt es dann auch die Schulspeisung der „Amis“, zum Beispiel den Griesbrei mit Rosinen und samstags ein Brötchen mit Hershey-Schokolade.

Noch einmal hat sich in jenen Nachkriegstagen bei der kleinen Renate ein Arm zum Gruß gehoben – als einmal der Bürgermeister nach dem Rechten schaute. „Ach Herzchen, Gott sei Dank brauchen wir das nicht mehr zu machen“, habe der gesagt.

Im Militärhospital in Landstuhl gearbeitet

Hammer hat sich trotz des schwierigen Starts dann doch noch mit den Amerikanern angefreundet: Bevor es sie 1972 nach Landau verschlägt, weil ihr Mann und später auch sie selbst im Zollamt Arbeit finden, hat sie als junge Frau amerikanische Kinder im Militärhospital in Landstuhl betreut. „Das war eine schöne Zeit.“