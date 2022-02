Mit voller Kraft für Gleichberechtigung: Das hat sich die Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Landau, Evi Julier, für die Veranstaltungsreihe zum Internationalen Frauentag auf die Fahnen geschrieben.

Den Auftakt am 8. März macht ein interaktiver Workshop zum Thema Gleichberechtigung. Unter dem Namen „Landauer Frauen-Zimmer“ hat die städtische Gleichstellungsstelle gemeinsam mit zahlreichen Kooperationspartnern neun Veranstaltungen von, für und mit Frauen zusammengestellt. Geplant sind bis 2. Juli beispielsweise Impulse zu den Themen Geldanlage, politische Kommunikation oder Transidentität und Aktionen wie eine Römerschifffahrt, eine Stadtführung mit Schwerpunkt Frauen sowie ein Upcycling-Kunstworkshop.

Ungleichheit sichtbarer

„Die Pandemie hat die nach wie vor bestehenden Ungleichheiten zwischen den Geschlechtern wieder sichtbarer gemacht“, ist Julier überzeugt. Sie und ihre Mitstreiterinnen setzen wieder feministische Impulse und nehmen unterschiedliche Themen in den Blick.

Den interaktiven Vortrag am Dienstag, 8. März, ab 19.30 Uhr bestreitet die Psychologin Stefanie Ludwig. Ziel ist ein Austausch über den Status quo der Gleichberechtigung in Familie, Beruf und Gesellschaft und das Aufzeigen von Lösungsansätzen für mehr Gleichberechtigung. Der Vortrag ist eine Kooperationsveranstaltung der städtischen Gleichstellungsstelle und der VHS Landau. Anmeldungen sind per E-Mail an info@volkshochschule-landau.de oder telefonisch unter 06341 13 4992 möglich. Die Teilnahme kostet 15 Euro.

Info

Näheres zur Veranstaltungsreihe „Landauer Frauen-Zimmer“ unter www.landau.de/frauenzimmer.