Am Dienstag geht’s um die sprichwörtliche Wurst gegen England im Achtelfinale der Fußball-Europameisterschaft. Unter denjenigen, die Jogi Löws Team die Daumen drücken, soll auch Prinzregent Luitpold sein – zumindest wenn’s nach der Landauer Stadtverwaltung geht. Das Team des Büros für Tourismus um Chef Bernd Wichmann hat angekündigt, dem Reiter auf dem Rathausplatz eine Fahne in den Landesfarben in die Hand zu drücken. Das Spiel der deutschen Fußball-Nationalmannschaft gegen die Engländer um Stürmer-Star Harry Kane wird live in der ARD übertragen. Anstoß: 18 Uhr.