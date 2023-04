Am Kassenautomat in der Kfz-Zulassungsstelle der Kreisverwaltung Südliche Weinstraße ist aktuell keine EC-Kartenzahlung möglich. Damit sei der komplette Zahlungsverkehr bei der Behörde betroffen, wie die Kreisverwaltung selbst mitteilt. Nach Auskunft der Wartungsfirma könne die Reparatur des Automaten einige Tage in Anspruch nehmen. Die Kreisverwaltung bittet deshalb darum, für Zahlungen ausreichend Bargeld mitzubringen.