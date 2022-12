Thomas Gebhart, Obmann im Ausschuss für Klimaschutz und Energie, bezieht Stellung zur staatlichen Förderungspolitik der Regierung: „Bereits im Mai haben die CDU/CSU-Fraktion und ich die Bundesregierung aufgefordert, im Rahmen der Förderung von E-Autos grundsätzlich das Datum der Fahrzeugbestellung, nicht das Datum der Fahrzeugzulassung zugrunde zu legen, um die Auszahlung des Umweltbonus sicherzustellen.“ Bereits da seien die längeren Lieferzeiten absehbar gewesen. Der Antrag sei von den Regierungsparteien abgelehnt worden.

Karlheinz Reeg, der seit 50 Jahren einen Autoschilder- und Zulassungsdienst in Landau betreibt, und weist darauf hin, dass es keine privaten Zulassungsstellen gebe. Das wurde in unserem Artikel „Warten auf die Stromer“ fälschlicherweise so beschrieben. Es handele sich um Zulassungsdienste, die sich um administrative Aufgaben, wie das Vorbereiten der Vollmacht, das Kopieren der EC-Karten oder das Einreichen der Unterlagen bei der Zulassungsstelle, kümmern. „Wir kümmern uns auch um Abmeldungen und um alles, was mit der Zulassungsstelle zu tun hat. Wir haben am 27. und 28. Dezember morgens geöffnet und ansonsten so wie die Zulassungsstelle. Wir sitzen direkt an der Kreisverwaltung.“ Informationen gebe es unter www.zulassungsdienst-ld.de.