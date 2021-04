Die Kurstadt gehört zu den SDG-Modellkommunen im Land, in denen die 17 Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen (englisch Sustainable Development Goals, SDG) verfolgt werden sollen. Damit sich die Bürger mit ihren Ideen einbringen können, lädt die Stadt Bad Bergzabern für Mittwoch, 5. Mai, 18 bis 20.30 Uhr, zu einer Zukunftswerkstatt in digitalem Format ein.

In verschiedenen Themen-Werkstätten wird diskutiert, wie die bisherigen Vorschläge aus der Nachhaltigkeitsstrategie umgesetzt werden können. Wer teilnehmen möchte, sendet bis Freitag eine E-Mail an u.schulz@vgbza.de. Anzugeben sind der Name und zwei Wunsch-Handlungsfelder, zu denen man sich einbringen möchte. Angeboten werden die Themen: Mobilität und Klimaschutz; Zusammenleben; nachhaltiger Konsum und globale Verantwortung; Bebauung; Grünflächen und Umwelt. Den Anmeldelink zur Webkonferenz erhalten die Teilnehmer einige Tage vorher vom Institut für Ländliche Strukturforschung (IfLS), das die technische Organisation übernimmt.