Wie soll sich der Landauer Norden weiter entwickeln? Das will die Stadt bei einer Zukunftswerkstatt für das Projekt Sozialer Zusammenhalt mit Bewohnern weiter planen. Die Verwaltung und das Stadtplanungsbüro Sven Fries laden für Donnerstag, 7. Juli, um 17.40 Uhr in die Berufsbildende Schule in der August-Croissant-Straße 27 ein, um konkrete Maßnahmen zur Umsetzung der Wünsche und Ideen zu erarbeiten. Die Veranstaltung soll gegen 20 Uhr enden. Im Rahmenprogramm spielt die Schulband der BBS und die tamilische Gemeinde versorgt die Gäste mit Snacks. Je nach Wetterlage findet die Zukunftswerkstatt im Innen- oder Außenbereich der Schule statt.