Mit Wilgartswiesen startet die nächste Ortsgemeinde im Kreis Südwestpfalz das Projekt Zukunftscheck Dorf. Die Südwestpfalz ist einer von zwei Kreisen in Rheinland-Pfalz, die derzeit den Zukunftscheck bestreiten. Dessen Ergebnisse werden in das vom Innenministerium geförderte Kreisentwicklungskonzept einfließen. Etwa die Hälfte der 84 Gemeinden macht bei der Dorf-Inventur mit, um aus der Mitte der Einwohner heraus Strategien zu entwickeln, um das eigene Dorf zukunftsfest zu machen.

Mehr als 35 Bürger kamen zur Auftaktveranstaltung in Wilgartswiesen, um sich Gedanken über ihr Dorf als attraktiven Wohn-, Lebens- und Arbeitsstandort zu machen. Gerade in den Bereichen Innenentwicklung, Dorfgestaltung, Dorfleben und Verkehr wurden viele Schlagwörter festgehalten. Gearbeitet wird ab sofort in drei Arbeitskreisen, die von der Kreisverwaltung betreut werden und die sich in den kommenden neun bis zehn Monaten mit den Themen „Bauen und Innenentwicklung“, „Infrastruktur“ sowie „Dorfleben und Dorfgemeinschaft“ auseinandersetzen werden. Das erste Treffen ist am Montag, 20. März, 18 Uhr, in der Wilgartahalle. Weitere Teilnehmer sind willkommen. Am Ende des Prozesses steht ein selbst fortgeschriebenes oder neu aufgestelltes Dorferneuerungskonzept. Die Einwohner können auch privat von den aufgezeigten Fördermitteln profitieren.